France Bleu Azur au coeur des commémorations

"Il y a près d’un an, France Bleu Azur passait en édition spéciale dès les premières minutes du drame. Une édition spéciale rapidement diffusée sur l’ensemble des 44 radios du réseau. Média de référence en cas de situation de crise, France Bleu a ainsi exercé son

rôle de radio de proximité du service public en étant le relai privilégié des informations officielles et essentielles. Depuis, France Bleu Azur n’a cessé de couvrir les conséquences de l’événement, en gardant contact avec les blessés et familles de victimes" explique France Bleu.





Toute la journée de 14 juillet, en direct des différents lieux de commémorations, l’équipe de France Bleu Azur fera vivre l’ensemble des événements aux auditeurs. Elle interviendra également en direct sur l’antenne nationale. À 21h, France Bleu produira une émission spéciale depuis Nice avec la retransmission du concert hommage (diffusé en simultané sur les 44 radios du réseau France Bleu) avec l’orchestre philharmonique de Nice avec les choeurs adultes et enfants de l’Opéra de Nice.