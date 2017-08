Forte croissance des ventes de récepteurs RNT/DAB+

Plus de 1,1 millions de récepteurs ont été vendus. La Norvège a connu une explosion de + 192%, un quasi triplement alors que les ventes en France on grimpé de 20%, toujours sur la même période. A noter que le marché des récepteurs (toute technologies confondues) reste balbutiant à - 10%. Ces chiffres n’incluent pas les ventes d’autoradio. Ils démontrent la bonne santé du marché de la RNT en Europe, et au-delà du DSO (arrêt de la FM) en Norvège, le déploiement rapide de la technologie DAB+.

Désormais, 418 000 000 de personnes peuvent recevoir un signal DAB+, 38 pays diffusent, plus de 57 millions de récepteurs ont été vendus, 16 millions de voitures sont équipées, 98 organisations sont membres du WorldDAB.