Flash FM célèbre la Fête de la Musique

Cet événement sera retransmis en direct sur Flash FM à partir de 19h. Il s'agit à présent d'un rendez-vous annuel attendu de tous, et de plus en plus médiatisé. Pour l’édition 2017, le plateau d’artistes sera composé de DJ So-One, Charlie Boisseau, Allen B & Sarah Michelle, Sol, Léa Castel Mika V, Luyanna, Kamaleon, Jessy Matador, Makassy mais également Agathe, Chloé et Alexandre de The Voice 6 et DJ Kheaz (DJ résident Flash FM) 12 000 personnes sont de nouveau attendus devant la scène Flash FM, installé au Champ de Juillet, près de la gare de Limoges. Le show sera une nouvelle fois présenté par les animateurs de la radio, et de nombreux cadeaux seront distribués au public.