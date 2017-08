First ou Native: France culture crée de nouveaux programmes en podcasts

"Le numérique a déjà bousculé nos manières de vivre, de penser, de travailler. Comprendre les mouvements en cours, en faire le meilleur pour nos émissions de service public : c’est ce qui nous mène à développer nos programmes dans de nouveaux formats. Deux grands projets de podcasts natifs seront développés cet automne, dans le registre des idées par Guillaume Erner et de la fiction, par Blandine Masson. L’innovation est une chance pour porter l’exigence de nos programmes vers les nouvelles générations : c’est aujourd’hui un enjeu majeur" a rappelé Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Cette saison, France Culture lance "Superfail", une nouveauté produite par Guillaume Erner qui va promouvoir le concept du "Fail fast, fail often " (échouez vite, échouez souvent), l’un des mantras les plus répandus dans la baie de San Francisco. "Superfail" veut promouvoir l’échec qui peut doper l’innovation et la créativité. Guillaume Erner prendra donc 10 minutes par semaine pour "comprendre un échec".