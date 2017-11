Fip en progression "sur tous les supports"

FIP renforce également sa présence sur les supports numériques. En octobre 2017, plus de 6 millions de smartphones, ordinateurs, tablettes, ont diffusé en direct l’antenne de FIP et ses webradios en France et près de 8.5 millions dans le monde.

En octobre 2017, FIP fait partie des offres digitales possédant la plus longue durée d’écoute moyenne Monde, avec 1h03 min. Enfin, la station de Radio France a aussi réalisé un record avec ses podcasts avec 374 200 téléchargements soit une hausse de 64 % en 1 an.