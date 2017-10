Feu vert pour le passage progressif de la FM au DAB+

Au printemps 2017, la consommation numérique de la radio (DAB+ et internet) atteignait 57%, soit 8 points de plus qu'en automne 2015. Dans le même temps, l'utilisation des récepteurs OUC reculait à 43%. Le 1er janvier 2015 déjà, l'obligation de diffuser sur OUC a été assouplie et, le 1er juillet 2016, l'aide financière à la diffusion par DAB+ durant le processus de migration améliorée. En outre, la campagne d'information "La radio déménage" a démarré en février 2017. La branche de la radio est elle-même très active: déjà 56 des 57 radios OUC de la SSR et des stations privées peuvent d'ores et déjà être captées sur DAB+.