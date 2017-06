Fêtez la musique avec Radio France

En direct de la Maison de la radio, convivialité et découvertes seront au rendez-vous d’une programmation "riche et variée" : émissions spéciales avec France Musique et Fip, atelier vocal pour se mettre au diapason avec des musiciens du Chœur de Radio France, concert Viva l’Orchestra : projet d’Orchestre des Grands Amateurs de Radio France proposé par l’Orchestre National de France sur la scène de l’Auditorium, ou encore un Live à Fip des Rabeats…

France Inter s’installera à l’Olympia pour une soirée inédite. "Si tu écoutes, j’annule tout" de Charline Vanhoenacker et son équipe inaugurera une soirée de plus de 6 heures de musique en présence de nombreux artistes : Juliette Armanet, Lamomali de -M-, Gaël Faye, Fishbach, Oumou Sangaré, The Charlatans et Kiddy Smile.





Avec plus de 1 000 titres diffusés par jour sur les antennes, ses deux grandes salles, l’Auditorium et le Studio 104, et 200 concerts produits chaque année par les formations musicales, Radio France précise occuper "une place unique dans le paysage culturel et musical. Premier prescripteur de musique en France et premier média radiophonique producteur de concerts en Europe, Radio France s’affirme comme la Maison incontournable pour l’accueil des artistes et du public".