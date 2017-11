FIP : parution de "La Playlist qui rythme votre vie"

Après le Vol.1 et 2, FIP explore un nouvel itinéraire et donne rendez-vous à ses auditeurs pour une nouvelle échappée musicale à travers un volume 3 inédit. Concocté par les programmateurs de FIP et publié par le label Wagram Music, le coffret FIP volume 3 propose plus de 6 heures de musique et 5 CDs reprenant 5 thématiques de l’émission "C’est Magnifip !".