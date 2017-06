Évasion organise son Évasion Live

Pour la troisième année consécutive, Évasion organise son concert gratuit "Évasion live" avec la marie de Dammarie-les-Lys. 4 000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit uniquement sur invitation. À partir de 16h, Évasion sera en direct des loges jusqu’à 20h pour interviewer les artistes présents sur scène : Magic System, Slimane, Joyce Jonathan, David Carreira, Les dix Commandements, Arcadian, Tibz, Hein Cooper, Kamaleon, Léa Castel et Mosimann. Un Warm up DJ en pré-show avec Eleganz Music chauffera le public avant le début du concert à 20h30.

Le Facebook de la radio partagera les photos backstage des artistes et du concert. Les auditeurs à l’écoute d’Évasion seront ainsi au cœur de l’événement.