Europe 1 : une radio "entièrement repensée"

Deux spots qui dévoilent les mots-clés de la radio "entièrement repensée" et dont la rentrée est prévue pour ce 28 août : "de l'info, du sourire, du rire, de la culture, du pratique, de la musique, de l'insolite, du sérieux, de l'irrévérencieux". Europe 1 promet ainsi des nouveaux programmes et des nouvelles voix. Patrick Cohen, Daphné Burki, Philippe Vandel et Raphaëlle Duchemin rejoignent ceux qui accompagnaient déjà les saisons passées, Franck Ferrand, Matthieu Noël, Christophe Hondelatte, Thomas Thouroude, Emilie Mazoyer...

On reconnaîtra le titre "Everything Now" du groupe Arcade Fire qui sert de base musicale à ces deux spots promotionnels.