Europe 1 : une matinale de 7h à 9h30

Parmi les nouveautés de cette tranche horaire, les journaux seront plus longs, et celui de 8 heures sera présenté par Jean-Philippe Balasse. "Globalement, nous proposerons désormais plus d'infos et moins d'opinions" a souligné Patrick Cohen interrogé par TéléObs. Le journaliste recevra unseul invité d'actualité qui sera interviewé en direct, à 8h15.

Enfin, cette nouvelle matinale matinale s’achèvera avec "Melting Pop", "une demi-heure 100% culture" qualifiée de "riche, foisonnante et joyeuse" selon Patrick Cohen.