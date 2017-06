Europe 1 s'installe à Marrakech du 28 au 30 juin

Toute l’équipe du Grand direct des médias, emmenée par Thomas Joubert, sera à Marrakech pendant deux jours pour passer au crible toute l’actualité du PAF. Ils accueilleront, à cette occasion, des têtes d’affiche du Festival.

Du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin, Europe 1 s’installe à Marrakech pour 5 émissions. Thomas Joubert, Alessandra Sublet et leurs chroniqueurs seront en public depuis Le Palace Es Saadi pour "le plus grand festival d’humour francophone du monde". Pendant trois jours, Alessandra Sublet et ses chroniqueurs Jérémy Michalak, Francesca Antoniotti et Guy Carlier accueilleront des humoristes dans La Cour des Grands "pour se jouer de l’actualité avec bonne humeur et optimisme".Toute l’équipe du Grand direct des médias, emmenée par Thomas Joubert, sera elle aussi à Marrakech pendant deux jours pour passer au crible toute l’actualité du PAF. Ils accueilleront, à cette occasion, des têtes d’affiche du festival.