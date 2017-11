Europe 1 porte plainte pour "menace de crime contre les personnes"

Mercredi, Nadia Daam consacrait son "Coup de patte" au forum Blabla 18/25 de jeuxvideo.com. Elle revenait sur la campagne de cyber-harcèlement initié par certains internautes du forum pour saper le travail d’Elliot Lepers et Clara Gonzales, deux militants qui ont créé un numéro de téléphone que les victimes de harcèlement de rue peuvent donner à leur harceleurs pour s’en débarrasser et pour sensibiliser les relous. Une "attaque", coordonnée sur le forum, a en effet obligé les deux militants à suspendre temporairement la ligne.



"Cette prise de position de Nadia Daam a fortement déplu aux principaux concernés. Tout comme Elliot Lepers et Clara Gonzales, Nadia Daam est alors devenue la victime des trolls antiféministes du forum Blabla 18-25 de Jeuxvidéo.com, qui s’en sont violemment pris à la journaliste" explique Europe 1. Suite aux menaces et au harcèlement subi par Nadia Daam après sa chronique du mercredi 1er novembre, Europe 1 a déposé plainte jeudi pour "Menace de crime contre les personnes" dans une antenne de police du 8ème arrondissement de Paris.