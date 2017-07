Europe 1 en direct depuis les Nuits des étoiles

Avec Anne Cazaubon, Alain Cirou, spécialiste Ciel & Espace accueillera le romancier Bernard Werber, l'artiste Enki Bilal, l'astrophysicien Hubert Reeves, le scientifique François Forget, mais aussi Franck Ferrand et Raphaël Enthoven pour évoquer les étoiles, le ciel, les planètes et la nuit. Les reporters d'Europe 1 Laure Dautriche et Maud Descamps seront sur deux sites d'observation en France. "Chaque étoile dans le ciel d'été cache une pluralité de mondes", explique Alain Cirou, qui orientera ses deux heures de direct autour des "terres habitables". Non, la Terre n'est pas seule. Et si l'on en croit les découvertes récentes l'Univers serait même peuplé d'une infinité de planètes.Pour une nuit, Europe 1 va guider ses auditeurs dans les étoiles et promet de les faire rêver. Cette émission sera diffusée 23h à 1h dans la nuit de vendredi à samedi.