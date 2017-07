Être percutant et créatif, le Graal des pros de la radio

Véritable bible de la radio, "Beyond Powerful Radio - A communicator's guide to the Internet age" écrit par la consultante américaine Valerie Geller est désormais disponible en français, sous le titre "Puissance Radio" pour l'ensemble des professionnels du marché francophone de la radio. Ce pavé de plus de 500 pages est édité par les Éditions HF, éditrices de La Lettre Pro de la Radio.