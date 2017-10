Êtes-vous un Jeune Talent de la radio ?

C’est sous l’impulsion de Rémi Castillo et en partenariat avec Médiamétrie et La lettre Pro de la Radio (Salon de La Radio), que les Jeunes Talents de la Radio ont été créés en 2012. En 2014, cet évènement largement plébiscité par les professionnels et les médias s’est ouvert à la télévision. Et depuis l’an dernier, il comprend également les WebRadio et les WebTV.