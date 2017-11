Et voici la mini boîte du "Jeu des 1 000 euros"

Avec ce jeu de société voici de quoi prolonger le plaisir des fidèles auditeurs et pour tous les férus de culture générale l’occasion de tester ses connaissances. Pour vivre le jeu comme à la radio, chaque participant retrouvera les différentes catégories de questions : "couleurs", "repêchage", "banco" ou "super banco" et la diversité des domaines culturels abordés qui ont fait la réputation de l’émission. Un livret pour découvrir toute l’histoire et les anecdotes du Jeu des 1000 euros. De 2 à 12 joueurs, 120 cartes et 270 questions pour franchir les étapes et accéder au "super banco" de Nicolas Stoufflet.

Une parfaite compilation du "Jeu des 1 000 euros" pour un moment ludique, instructif convivial et joyeux.

Cette mini boîte du "Jeu des 1 000 euros" est disponible depuis le 2 novembre...