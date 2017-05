Et si vous monétisiez votre antenne ?

L’ARCEP veille au grain et a en charge de réguler le secteur des Services à Valeur Ajoutée (SVA). Depuis le 1er octobre 2015, la tarification des appels à destination des numéros spéciaux commençant par 08 et des numéros courts a évolué pour devenir plus simple et plus transparente. Cette réforme conduit désormais à distinguer le tarif de la communication rémunérant l'opérateur de celui du service rémunérant l'éditeur. Les numéros surtaxés peuvent donner lieu à un usage frauduleux (incitation à l'appel de ces numéros sur la base de promesses mensongères ou de motifs fictifs), faites donc en sorte de ne pas vous exposer à des sanctions. L'association SVA+, qui définit les règles d'usage légitimes des SVA et porte les recommandations déontologiques auprès des acteurs du secteur, a mis en place une adresse mail permettant de signaler les manquements.