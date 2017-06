Eric lange rejoint Radio Perfecto

Vous connaissez l’histoire du dealer d’héroïne et de la sorcière de Saigon ? Et celle de la petite fille qui pouvait détruire le monde ? Des histoires… des dizaines d’histoires, des histoires authentiques, des histoires inventées…portées par le blues de Muddy Waters, les plaintes de Janis Joplin, les riffs de Keith Richard… Voilà pour la trame de cette émission confiée à Eric Lange sur Radio Perfecto , du lundi au jeudi, de 22h à minuit.Bref, du Rock et donc des histoires racontées par celui qui a parcouru le monde en tous sens, s'est posé à Tanger, New York et Paris. D'ailleurs, son nouveau Roman, "Il ne nous reste que la violence", vient de paraître chez La Martinière. Avec "Rock and Road", il mélange les carnets de route, la littérature et le Rock and Roll.