Epic Orchestral Music Radio, comme son nom l'indique

C'est un genre musical bien particulier que à laquelle seule une webradio pouvait se consacrer. La musique orchestrale et épique, c'est de la musique de film d'action, de science-fiction, parfois de la musique de jeux vidéos, parfois aussi de la musique de bande annonce... Bref, ce sont des violons, des choeurs assez lointains, des grands coups de cymbales, avec, parfois des accent ts celtiques... Le tout évoquant souvent de grandes scènes d'action au cinéma, des parties acharnées de jeux vidéos etc... En tête de playlist, on peut par exemple citer Conquest of Paradise, le thème du film 1492 composé par Vangelis.