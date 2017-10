En août, 9 Français sur 10 connectés à Internet

Au cours du mois, près de 34 millions d’internautes ont visité au moins un site ou une application de la sous-catégorie "Banque", soit près de 2 Français sur 3 (64,7%). Chaque jour, ils étaient en moyenne 9,5 millions à surfer sur ces sites ou applications bancaires. En termes d’écran, l’ordinateur et le mobile arrivent à égalité : chacun des deux écrans a rassemblé chaque jour 4,6 millions de visiteurs uniques sur les sites et applications bancaires, soit 12,4 % des internautes quotidiens.

Les mobinautes ayant visité au moins un site ou une application de la sous-catégorie "Banque" au cours du mois affichent un profil majoritairement jeune : 43,4 % de ces mobinautes ont entre 15 et 34 ans, alors que cette tranche d’âge ne représente que 14,1 % de la population française. En revanche, seulement 18,7 % des internautes qui ont visité au moins un site bancaire sur ordinateur au cours du mois ont entre 15 et 34 ans.