En Belgique, NRJ récompense les Startups

Jeudi dernier, au White Cinéma, en présence du Ministre Willy Borsus, plusieurs lauréats ont été annoncés. "Skip-Q" a reçu le prix de la "Startup de l’année" pour son application mobile qui permet à la fois de précommander et de prépayer des produits auprès de commerces locaux et de gagner du temps. Le "Coup du cœur du jury" est revenu à "Tribu News" pour la création d'un journal envoyé tous les mois par La Poste à la personne de sonchoix. Ce journal est "personnalisable en quelques clics par tous les membres de votre tribu". Les NRJ Startup Awards ont également récompensé "Pootsy" qui permet de réserver et gérer une prestation de ménage à domicile ou encore "Carbon DC" et "Insoleat".