En 2 concerts, Horizon a réuni plus de 23 000 personnes

Le vendredi 14 juillet, la Grand’Place de Béthune a été envahie par 18 000 personnes supplémentaires. Shows DJ ainsi que des artistes comme Just a Man et Antoine Foster, Chester Page, Louise & Louise ou encore Tidiaz avec son titre "Claro de Luna" ont fait monter la température. Et, à 21h30, Bob Sinclar a mis les watts. Accompagné de son MC Big Ali, le DJ français, mondialement connu, a transformé les lieux en une discothèque géante à ciel ouvert. Des tubes pendant 2 heures, un hommage aux victimes de l’attentat de Nice drapeau, français à la main, un public aux anges et une ambiance folle. Une soirée parfaite résumée en toute simplicité par Bob Sinclar : "C'était énorme ! Merci Béthune ! Le Nord, c’est toujours monstrueux !".