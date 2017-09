Emmanuel Mestdag nommé directeur des programmes de Bel RTL

Depuis 2010, Emmanuel Mestdag était producteur de l‘émission "Place Royale" dont il a renouvelé les codes avec succès. Entre 2007 et 2016, il a également été coordinateur du Télévie, la plus importante opération transversale de la maison RTL.

À la production de "Place Royale", c’est Charlotte Baut qui succèdera à Emmanuel Mestdag. Entrée à RTL Belgium en 2001, Charlotte a présenté chaque semaine "7 jours" de 2001 à 2003 et "Docs de choc" de 2003 à 2013. Elle a ensuite produit et présenté "Face à Face" (de 2005 à 2013) et Pour ou Contre (de 2014 à 2017).