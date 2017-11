Emmanuel Boutterin au sujet de la RNT : "J'y suis tout à fait favorable"

"J'ai demandé, à l'occasion de l’Assemblée générale du WorldDAB, que l'État et le gouvernement français prennent leur responsabilité. C'est possible en soutenant le groupe Radio France, c'est possible en proposant aux grandes radios commerciales un deal leur garantissant des fréquences, et c'est possible en soutenant les radios associatives et commerciales indépendantes. On a mis 100 millions d'euros sur la table pour la communication sur la première phase de la TNT, et on vient d'y rajouter plus de 20 millions, rien que pour la ‘com’. Je demande juste une campagne à dix millions dès la prochaine phase de déploiement, et le retour sur investissement sera immédiat en termes d'emploi et de fiscalité" a expliqué le Président du SNRL.L'interview complète est disponible ICI