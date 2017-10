Ed Sheeran sur la scène des NRJ Music Awards

Impossible d’être passé à côté de son tube "Shape Of You", titre le plus diffusé en radio de l’année et premier en France à avoir dépassé la barre symbolique des 100 millions de streams sur les plateformes audio, sans mentionner les 5 millions de streams en une semaine à peine lors de sa sortie. Après son concert complet à l’Accorhotels Arena en avril 2017, Ed Sheeran sera de retour sur scène pour deux dates au Stade de France les 6 et 7 juillet 2018, qui sont eux aussi complets… Mais avant, le chanteur sera présent aux NRJ Music Awards, le 4 novembre prochain.