Drones : le projet de l’ANFR bientôt opérationnel

Un drone a notamment pu effectuer des prises de vue des antennes en tournant de haut en bas autour du pylône. Un autre, équipé d’un analyseur de spectre, a pu effectuer des mesures spectrales en se positionnant près de la parabole d’émission du faisceau et dans son lobe principal. Les investigations et les expérimentations de l’Agence continueront, avec notamment pour objectif des mesures supplémentaires de puissance de sortie d’antenne. De plus, l’Agence est en cours d’acquisition de ses propres drones et un pilote est en formation.