Droits d'auteur : la France est le premier pays contributeur

Les grands flux de revenus traditionnels, radio et télédiffusion et prestations en direct en tête, restent globalement stables. Les revenus du numérique continuent leur envolée, avec un bond de 51 % par rapport à l’année précédente. En Europe, le secteur des spectacles live se porte particulièrement bien et la catégorie direct et ambiance dépasse pour la première fois la catégorie TV & Radio pour devenir la première source de droits musicaux.

L’Europe est la région qui génère le plus de droits, avec 56,8 % des collectes mondiales. Les sociétés européennes ont collecté 5 201 Mio € en 2016, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2015. Avec un peu plus d’un cinquième du total collecté, la France est le premier pays contributeur, suivie par l’Allemagne et le Royaume-Uni. En France, les revenus du numérique ont augmenté de 41,4 % en 2016.