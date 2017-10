Distribution PTZ Optics par Save Diffusion

Contact

De la simple caméra à la caméra tourelle, que cela soit la version USB pour la partie institutionnelle ou en version SDI et HDMI pour le professionnel, PTZ Optics affiche des caractéristiques techniques et des prix très bien placés en lien avec les projets de Visual Radio, Web Tv, plateau TV, studio de production vidéo, etc.Zoom optique de 12x à 20x, champ de vision de 70°, résolution HD 1080p 60p, 3GSDI + HDMI, 3 sorties vidéo en simultanées, Live Streaming RTMP (Facebook Live, Youtube …), streaming IP H.264 & H265, POE, RS232 & 485, protocole Visca, application Smartphone... voilà pour les principales caractéristiques de ce produit qui offre une garantie 3 ans. Ptz Optics affiche des compatibilités d’intégrations tricaster NewTek, NDI, Wirecast, v-Mix, Magewell et bien d’autres.: Fabien Souchon ( fabien@savediffusion.fr ) au 04 77 79 46 78.