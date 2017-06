Dispositif "Spécial Législatives" sur K6FM

Dimanche soir, les premières estimations tomberont sur k6fm.com et sur l’application gratuite K6FM dès 20h, grâce à la rédaction en direct de la préfecture. Dès lundi, K6FM proposera "Un jour, une circonscription", soit 5 débats auxquels seront conviés tous les qualifiés pour le second tour, circonscription par circonscription. Des débats à retrouver en podcast intégral sur K6FM.com jour après jour.

Rebelote pour le deuxième tour avec la présence d’Alexis Kynigopoulos à la préfecture et les premières estimations dès 20h le dimanche 18 juin.