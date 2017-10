Digital Virgo renforce ses positions par l’acquisition de Rentabiliweb Telecom

Ce rachat est l’occasion pour Digital Virgo de renforcer les activités de son pôle "Business Solutions" dédié aux passerelles digitales entre ses partenaires, opérateurs télécoms, médias, éditeurs d’Apps et annonceurs, et leurs clients. Plus que jamais le groupe international présent sur les 5 continents prend le chemin du club très fermé des licornes.

En mai dernier, suite à l’acquisition de la start-up Addict Mobile, le dirigeant du Groupe Digital Virgo, Eric Peyre était clair : 'Notre objectif est de devenir leader mondial du marketing mobile à la performance". Issue de la société Jet Multimédia valorisée à plus d’un milliard d’euros en 2000, Digital Virgo compte faire aussi bien. Le rachat d’Addict Mobile et de RentabiliWeb sont les premiers pas vers l’accomplissement de cet objectif.