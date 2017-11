Didier Maïsto : "je vais dire tout haut ce que tout le monde sait dans le milieu"

Didier Maïsto pointe du doigt la méthodologie de la 126 000 Radio de Médiamétrie. Et le dirigeant n'en démord pas puisqu'il a même fait dresser des constats d'huissier. Pour résumer, Didier Maïsto dénonce encore la méthode employée par l'institut : "tous les chiffres sont absolument faux" (...) "car c'est du déclaratif" explique Didier Maïsto.Désormais, Fiducial Médias parle de manque à gagner et réclame 23 millions d'euros de dommages et intérêts (lire également ICI ). "Le marché s'est organisé, il est fermé et il s'est organisé de telle manière que seul Médiamatrie fait office de référent" (...) Tout ça est bidon".