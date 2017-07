Devez-vous encore consulter la PQR avant de produire un flash ?

Il est habituel dans les stations locales de s’appuyer quotidiennement sur la presse régionale. Quels sont, apparemment, les intérêts pour les localiers de prendre en compte ce contenu ? Primo, en quelques secondes, il est possible de bénéficier d’un tour d’horizon de l’actualité de votre secteur. Secundo, il est possible d’y trouver des idées de sujets à réaliser dans la journée. Tertio, ce réflexe quotidien permet d’être assuré que l’on ne passera pas à côté d’une information. Et enfin quarto, cette habitude repose sur un réflexe naturel d’observer la presse écrite, qui devient d'ailleurs et de plus en plus une vraie coquille vide.