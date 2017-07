Devenez juré du Prix du Roman des étudiants France Culture

Pour cette cinquième édition, le prix installé au sein de la grande rentrée littéraire de septembre, continue de récompenser un roman écrit en langue française et paru l’année en cours. Les étudiants, sélectionnés dans toute la France, éliront mi-janvier le lauréat de cette 5e édition, parmi une sélection de 5 romans choisis par les rédactions de France Culture et Télérama. Qui succèdera à Maylis de Kérangal, Eric Reinhardt, Olivier Bourdeaut, et Gaël Faye ?