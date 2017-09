Deux présidents à la tête de la CNRA

Sur le terrain, le mandat de Jean-Yves Breteau a notamment permis la signature d'un nouvel accord SACEM avec une baisse de 5% de la redevance annuelle des radios ou encore une révision statutaire qui donne notamment un droit de vote aux radios lors des assemblées générales ainsi que des formations fédérales pour aider les radios à présenter leurs actions au FSER. Durant ces 3 dernières années, un nouveau site et un changement de logo ont été entrepris et la place sur les réseaux sociaux a également été améliorée.

L'engagement de Jean-Yves Breteau devrait se poursuivre autour d'un engagement au sein de la CNRA et de son Conseil d’administration par "un soutien indéfectible à sa coprésidence et sa représentation nationale".