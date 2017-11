Deux nouvelles ventes aux enchères à Radio France

Du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre, 3 380 disques vinyles en double et triple exemplaires issus de la discothèque de Radio France seront proposés à la vente exclusivement sur drouotlonline.com. Répartis en 500 lots et 11 catégories, les 3 380 vinyles représentent la totalité des genres musicaux, des plus populaires aux plus pointus, ainsi que les productions de Radio France. Parmi les lots, de nouveaux thèmes sont mis à l’honneur (Eurovision, cirque, sport,...), ainsi qu’un "Top 5 du disquaire" sélectionné par l’expert d’Art-Richelieu. vLe lundi 11 décembre, Radio France mettra en vente 70 000 CDs. Une vente qui sera constituée de 4 lots issus des doubles et triples exemplaires de la collection (musique classique, variété française et internationale). Chaque lot représente ainsi le meilleur de la diversité musicale sur CDs, vendus dans leur boîte d’origine (avec étiquette Radio France).