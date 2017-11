Deux nouvelles émissions sur Swigg

Du lundi au vendredi à 9h, 12h et 17h, avec un mix de 15 min chacun, le DJ Mystykal Kut prend les commandes de Swigg. On le retrouve aussi pour 60 min de mix du dimanche au vendredi dès 19h. Et chaque samedi dès 19h dans "Swigg in The Mix" aux côtés de DJ Eanov et des invités de Swigg dans l’émission de Yannick. Entre DJ sets alliant technique et musicalité aux 4 coins de la planète, collaborations avec de nombreux artistes internationaux et clips diffusés sur les plus grandes chaînes, Mystykal Kut est une des singatures qui monte. Il vient offrir le meilleur des mix Hip Hop R’n’B aux auditeurs de Swigg !