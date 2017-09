Deux journées spéciales sur RTL

Au programme, invités, émissions spéciales, reportages, réactions, témoignages… Toute la rédaction se mobilise autour de Jean-Michel Rascol à Lima, ses envoyés spéciaux en direct de l'Insep, de la Tour Eiffel, du Trocadéro avec en point d'orgue le 13 septembre, une soirée spéciale de 18h à 23h réalisée en direct du Café de L'Homme au Trocadéro animée par Marc-Olivier Fogiel de 18h à 21h et par Christophe Pacaud et Agnès Bonfillon de 22h à 23h -entourés de nombreux athlètes et de personnalités impliquées dans la candidature de Paris Ville Olympique 2024.



Au lendemain de la désignation de Paris, ville Olympique, RTL poursuivra son édition spéciale dans RTL Matin avec Tony Estanguet et Laura Flessel, dans RTL Midi avec Marie-Amélie Le Fur puis dans RTL Soir avec Denis Masseglia, Président du CNOSF, invité de Marc-Olivier Fogiel.