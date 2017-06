Destination Vinyles : nostalgie quand tu nous tiens !

​La programmation est principalement composée de "pépites" des années 70 et 80 (qui se souvient de "La Fille du Nord" interprétée par Michel Bourdin en 1984 ?), "enrichies de quelques anecdotes concernant ces tubes et les artistes", ajoute Angelo qui a créé la radio en février. "J'ai déjà des contacts avec certains auditeurs, explique-t-il. Le partage de notre passion pour le vinyle nous rassemble, même s'il n'est pas facile de répondre à tous et à toutes les demandes." La radio possède également un site web qui s'adresse aux passionnés, avec notamment d'excellents conseils pour l'entretien de ces précieux disques noirs !