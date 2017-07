Des travaux au sommet de la Tour Eiffel

Ces opérations nécessiteront deux coupures totales de nuit de l’ensemble des diffusions FM, privées et publiques sur le site de la Tour Eiffel. Mardi 1er août, la diffusion de France Inter, France Culture, France Info, FIP, Mouv’ et France Bleu sera interrompue de 00h00 à 05h30. Afin d’assurer la fin de la retransmission en direct des concerts du festival de Marciac, la diffusion de France Musique sera interrompue de 01h00 à 05h30.

Le jeudi 3 août, la diffusion de France Inter, France Culture, France Musique, France Info, FIP, Mouv’ et France Bleu sera également interrompue de 00h00 à 05h30. Afin de minimiser la gêne de l’auditoire lors de ces deux nuits, la diffusion de France Inter, France Info et France Bleu sera réalisée à partir du site de Romainville qui permet une couverture géographique moins importante.