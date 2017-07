Des partenariats pour développer aussi votre audience

Pour être avantageux, votre partenariat doit être fructueux et bénéfique pour chacune des deux parties. Enfin... surtoit pour la vôtre. Si votre logo doit trouver une bonne place sur des affiches, des flyers ou sous la forme de kakémonos et de banderoles sur le site vers lequel le public convergera, il faut proposer une contrepartie en termes notamment, et le plus souvent, d’espace publicitaire. Vous comprendrez que plus l’événement correspond à votre cible et plus votre visibilité est accrue, plus le ramdam est à la hauteur de celui-ci. La contrepartie peut se décliner en espace publicitaire mais pas seulement. Interviews, décentralisation des studios le jour J, habillage customisé aux couleurs de la manifestation, opérations spéciales, jeux antenne… les contreparties sont nombreuses.