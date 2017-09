Des nouvelles fonctionnalités pour les émetteurs Ecreso FM

Les émetteurs ECRESO FM intègrent désormais un traitement de son multi-bande. Ce traitement entièrement numérique offre une meilleure qualité de signal, tout en améliorant la fiabilité de la chaine de diffusion étant donné qu’aucun ajout de matériel n’est nécessaire pour réaliser cette fonction. Il est donc possible de choisir entre deux versions : large bande ou multi-bande en fonction du niveau de traitement requis sur votre site de diffusion. De plus, le processeur est livré avec un jeu complet de presets réalisé pour différent formats et besoins.Ce traitement de son propose un contrôle de gain automatique (qui régule le niveau sonore perçu), une égalisation et une amélioration des basses et des aigües (qui permet de créer diverses signatures sonores), un élargisseur stéréo et un limiteur (pour embellir l’image sonore de vos contenus stéréo), un processeur 5 Bandes (pour ajuster dynamiquement le gain sur chaque bande), un limiteur 5 bandes (pour faciliter le travail du limiteur final) ainsi que des limiteurs finaux qui offre un son avec une distorsion ultra faible.