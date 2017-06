Des nouveaux locaux pour France Bleu Breizh Izel

"La Ville met le terrain à disposition de cette société civile immobilière, qui investit 1 M€ (HT) dans la construction du bâtiment. En contrepartie, la collectivité lui versera un loyer annuel de 69.000 € avant d'en devenir propriétaire au bout de 25 ans. Dans le même temps, France Bleu Breizh Izel versera à la Ville un loyer d'environ 50.000 €. C'est le montant actuel du loyer que règle la radio à la Ville, propriétaire des locaux de l'esplanade François-Mitterrand. Le delta annuel s'élève donc à 20.000 €" souligne Le Télégramme Quittant un local qui "n'est plus vraiment aux normes", France Bleu Breizh Izel "emploie 47 journalistes, animateurs d'antenne, personnels techniques et administratifs, dont plus d'une trentaine à Quimper".