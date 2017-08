Dès lundi, Jean-Pierre Alaux est sur Totem

Jean-Pierre Alaux débutera ce lundi 4 septembre sur Totem à 7h15 pour ce billet quotidien. "En quittant le micro de Radio Présence en juin dernier, écrit-il sur sa page acebook, je croyais en avoir terminé avec la radio. Mais le virus est tenace et, parmi les propositions qui m’ont été faites, je viens d’accepter de devenir, dès lundi prochain, éditorialiste sur le réseau Totem".

Journaliste, romancier, Jean-Pierre Alaux a déjà officié notamment sur Sud Radio ou encore feue Télé Toulouse. Il est aussi le co-auteur de la série de romans policiers "Le Sang de la Vigne", adaptée à la télévision avec succès pour France 3 avec notamment Pierre Arditi.



Totem est l’une des radios privées phares du centre et sud-ouest de la France. Basée dans l’Aveyron, elle compte 35 fréquences dans le Massif Central et une grande partie de l’est de la région Occitanie.