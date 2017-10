Des leviers de croissance grâce à Facebook

Cette formation inter-radios, le vendredi 1er décembre à Paris, vous permettra de développer facilement des ventes additionnelles "Radio + Facebook". Elle abordera une multitude d'outils comme les applications de jeux-concours, les publications commerciales, le système Facebook Ads, les spots radio en vidéo, l'utilisation du Facebook Live, le sponsoring de publications, le community management des pages de vos clients, les opérations push sms et e-mailings, la récupération et l'exploitation de bases de données opt-in...L'objectif est de donner une image digitale à votre radio, de consolider votre CA radio et de gagner de nouveaux annonceurs intéressés notamment par les réseaux sociaux et de repartir avec des solutions simples et des offres prêtes à vendre".Inscriptions : ICI