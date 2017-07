Dès ce lundi, Aymeric Bonnery s'installe sur NRJ

Pour NRJ, cette tranche du soir demeure un "véritable lieu d’échange entre les auditeurs et leur radio pendant les vacances". Dès ce soir, la radio proposera l’émission "Le Rico Show sur NRJ" qui veut se positionner comme "le show radio incontournable des soirées tout l’été". L'émission sera programmée tous les soirs et les auditeurs auront la parole et pourront réagir en direct à l’antenne jusqu’à 1h du matin.

"Nous sommes très heureux de l’arrivée de Aymeric Bonnery qui renforce la promesse claire du groupe sur le divertissement. C’est une grande fierté de l’accueillir sur la grille d’été. "Le Rico Show sur NRJ" sera un véritable show radio qui ne ressemblera à aucun autre sur la tranche du soir" a expliqué ce matin Morgan Serrano, directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ.