Des auditrices de Radio Espace ont dévalisé un supermarché

Voilà une opération rondement menée et inédite pour les auditeurs de Radio Espace. L'objectif de celle-ci était de "dévaliser" un supermarché et prendre tout ce qu’ils souhaitaient mais dans un temps imposé… Pour être précis, les deux auditrices sélectionnées ne disposaient que de quelques secondes : 96.9, comme la fréquence de Radio Espace à Lyon. Au terme de leurs courses effrénées (à découvrir ci-dessous) dans les rayons du magasin, Victoria et Marlène ont respectivement gagné 229 et 500 euros de courses.