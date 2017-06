Des Océanes de la Radio contre bruines et marées

La vraie victoire de l'équipe des Océanes de la Radio 2017 est d'avoir rassemblé sur deux jours près de 17 000 personnes bravant les intempéries, et plus de 10 000 internautes qui, en direct, ont suivi plus de 20 artistes présents, une sacrée gageure sur une zone géographique gâté par de nombreuses manifestations proposées ce même week-end de Pentecôte. Cette nouvelle et vingtième édition étaient organisée par Fréquence Grands Lacs (FGL) grâce à de nombreux partenaires et plus de 80 bénévoles. Sur scène les auditeurs ont applaudi Imany, Willy William, Chris Anderson, Makassy, Jessy Matador, Boostee, Will Barber, Sol, Alma ou encore Hoshi.



Les prochaines Océanes de la Radio devraient avoir lieu le 2 juin 2018.