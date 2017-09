Des Journées du Patrimoine à Radio France

Pour la deuxième fois, Radio France commandera à des artistes d'art contemporain urbain un habillage graphique de la façade Porte Seine pour accompagner l'ouverture de la saison. Cette année, ce sont L'Atlas et Tanc, complices en art de longue date et tous deux membres du collectif V.A.O, Vandalisme Artistique Organisé, qui seront aux commandes de cette intervention artistique. Leur fresque géante sera inaugurée lors des journées du patrimoine et visible jusqu'à fin décembre. Les auditeurs pourront aussi également l'exposition PUNK !, produite par la Discothèque de Radio France pour le Printemps de Bourges 2017 et reprise dans la Nef de la Maison de la radio.

Enfin, Fip s'installe au cœur de la Maison de la radio, dans l'Agora, pour une animation musicale et une présentation de ses webradios.