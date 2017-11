Des Bitmojis en réalité augmentée sur NRJ

Le double virtuel de The Weeknd qui tente d’entrer chez NRJ, Soprano se déhanchant sur son disque de diamant, David Guetta soulevant des altères sur le trophée NRJ Music Awards ou encore Ed Sherran au volant de sa voiture devant la radio... Dans ce spot, "la première radio musicale de France" a créé les avatars "des 15 stars préférées des auditeurs", en réalité augmentée : Kungs, Justin Bieber, Calvin Harris, David Guetta, Harry Styles, Louane, Soprano, The Weeknd, Rihanna, DJ Snake, Katy Perry, Bruno Mars, Taylor Swift, Selena Gomez et Ed Sheeran. Tous ces artistes en Bitmojis s’amusent dans les locaux de NRJ et interagissent avec les animateurs emblématiques de la station, Manu, Guillaume, Aymeric, Mikl et Domingo. Sur fond du titre "Katchi' du tandem français Ofenbach.